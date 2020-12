Langjähriger Zalando-Vorstand Rubin Ritter tritt ab

Zalando verliert einen langjährigen Vorstand: Co-CEO Rubin Ritter will im kommenden Jahr beim Modeversandhändler aufhören. Ritter wolle seine Vorstandstätigkeit zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 beenden, teilte das Berliner Unternehmen am Sonntagabend mit. Eigentlich läuft sein Vertrag noch bis November 2023.



„Ich möchte mich nun mehr meiner wachsenden Familie widmen. Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll“, begründete Ritter seine Entscheidung. Für die eigene Zukunft wünschte er sich zugleich „mehr Freiraum, neue Interessen jenseits von Zalando“ zu verfolgen. Eines dieser Interessen könnte die „Z Foundation“ sein. Ritter hatte die Plattform jüngst gemeinsam mit seinen Co-CEOs David Schneider und Robert Gentz gegründet, um philanthropische Projekte aufzubauen.