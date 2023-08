Neue Aufgabe für den noch amtierenden Lanxess-CFO Michael Pontzen: Er wird Finanzchef des Chemiekonzerns Nobian, wie der Konzern bekanntgegeben hat. Der 53-Jährige werde den CFO-Posten von September an bekleiden. Pontzen folgt damit auf Interims-CFO Thorsten Krekels, der die Stelle seit dem Abgang von Finanzchefin Andrea Bauer im Dezember 2022 übernommen hatte.

Krekels wird bei Nobian seine alte Verantwortlichkeit als Group Controller übernehmen. Krekels war Interims-Finanzchef geworden, nachdem die seit 2021 amtierende Finanzchefin Andrea Bauer im Dezember 2022 ihren Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt hatte.

Nobian gehört seit 2018 zu Carlyle

Anfang August war publik geworden, dass CFO Pontzen den Spezialchemiekonzern Lanxess Ende des Monats nach 19 Jahren verlassen würde. Sein Ziel war bislang unbekannt. Acht Jahre lang hat er als Finanzchef des MDax-Konzerns agiert. Neuer CFO wird der langjährige Treasury- und Investor-Relations-Chef Oliver Stratmann.

Nobian ist seit Oktober 2018 ein Investment des Private-Equity-Investors Carlyle. Das Unternehmen wurde vor rund zwei Jahren aus dem früheren Mutterkonzern Nouryon herausgelöst, seitdem sind Carlyle sowie der Nouryon-Eigner GIC bei dem Chemiekonzern engagiert.

Nobian ist auf die Produktion von essentiellen Basischemikalien wie hochreinem Salz, Chlor-Alkali und Chlormethanen spezialisiert. Zuletzt hatte der Konzern Umsatzzahlen für das Jahr 2020 kommuniziert, damals kam Nobian auf 1 Milliarde Euro Umsatz.

Pontzen arbeitet aus den Niederlanden heraus

Für seinen neuen Arbeitgeber wird Pontzen aus dem niederländischen Headquarter Amersfoort agieren. Nobian hat aber auch deutsche Standorte in Bitterfeld, Frankfurt am Main und in Ibbenbüren. Auf dem beruflichen Netzwerk Linkedin schreibt Pontzen zu seinem Wechsel: „Dass ich nun eine neue berufliche Herausforderung im Ausland angenommen habe, ist ein Entscheidung, die wir als Familie schon vor einiger Zeit getroffen haben.“

Nobian-CEO Michael Koenig ist vom neuen Finanzchef überzeugt: „Er verfügt über ein tiefes Verständnis der chemischen Industrie und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Steigerung der finanziellen Leistung und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz“, kommentiert er die Verpflichtung des neuen CFO.