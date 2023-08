Die Zeit Verlagsgruppe kann rund vier Wochen nach Bekanntwerden des Abgangs ihrer CFO Monica Sawhney zum Buchhändler Thalia eine Nachfolgerin präsentieren: Iris Ostermaier übernimmt zum 1. Oktober das Finanzressort des Hamburger Medienhauses. Sawhney, die noch bis Jahresende bei der Zeit Verlagsgruppe angestellt sein wird, kann ihre Nachfolgerin damit ganze drei Monate einarbeiten.

Neue CFO Ostermaier mit viel Branchenerfahrung

Ostermaier kommt vom RTL-Vermarktungsunternehmen RTL Ad Alliance, wo sie erst zu Jahresbeginn als Global CFO angeheuert hatte. Davor war sie gut dreieinhalb Jahre Finanzchefin des Filmstudios Bavaria. Zu ihren weiteren Stationen zählen unter anderem der CEO-Posten bei 1-2-3.TV, den sie zwischen 2010 und 2019 innehatte, sowie die kaufmännische Leitung bei ProSiebenSat.1 Media von 2005 bis 2007. Insgesamt verfügt Ostermaier über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Medienbranche.

Rainer Esser, CEO der Zeit Verlagsgruppe, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen CFO: Ostermaier bringe neben ihrer langjährigen kaufmännischen Expertise großes Digital-Know-how mit und werde der Verlagsgruppe viele wertvolle Impulse geben, so Esser.

Stetiges Umsatzwachstum für Zeit Verlagsgruppe

Warme Worte gibt es zudem für die scheidende Finanzchefin Monica Sawheny, die das Unternehmen nach insgesamt sieben Jahren verlässt: „Ich danke Monica Sawhney sehr für ihren herausragenden Einsatz. Sie hat einen maßgeblichen Anteil an unserer Wachstumsgeschichte der letzten Jahre“, lobt Esser.

Tatsächlich konnte die Zeit Verlagsgruppe ihren Umsatz in den vergangenen Jahren stetig steigern. Im vergangenen Jahr summierte sich der Umsatz auf 291 Millionen Euro, was einem Plus von 5,9 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Noch dynamischer ist der Vergleich mit den Vor-Corona-Zeiten: So hatte der 2019 erwirtschaftete Umsatz noch bei 226 Millionen Euro gelegen.

Die mit Abstand wichtigste Publikation des Verlags ist die wöchentlich erscheinende „Zeit“ mit einer Auflage von rund 600.000 verkauften Exemplaren. Hinzu kommen verschiedene Ableger der Zeitung.