Für Dahnke ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde: Sie war bereits zwischen 1995 und 2005 beim Familienunternehmen Ottobock tätig, seinerzeit hatte die heute 60-Jährige eine Führungsposition im Finanzbereich. „Jetzt kann ich meine vielfältigen Erfahrungen einbringen, um das nächste Kapitel in der Unternehmensentwicklung zu gestalten“, wird sie in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.



Dahnke hatte erst im Juni dieses Jahres als Finanzchefin beim Münchener Leuchtenkonzern Osram aufgehört, nachdem dieser von dem Konkurrenten AMS gekauft und von der Börse genommen wurde. Vor ihrer Zeit bei Osram war sie CFO des Mischkonzerns Werhahn, der sich wie Ottobock in Familienbesitz befindet. Von 2005 bis 2014 war sie erst Finanzdirektorin und später dann CFO des Werkzeugmaschinenbauers DMG Seiki Mori (früher Gildemeister).



„Kathrin Dahnke hat früh Verantwortung für Finanzabteilungen übernommen und sich als CFO sowohl in Familienunternehmen als auch in börsennotierten Unternehmen herausragend bewiesen“, empfängt CEO Philipp Schulte-Noelle die neue CFO mit warmen Worten. Dahnke sitzt zudem im Aufsichtsrat des Bremsenherstellers Knorr-Bremse, dessen IPO sie als Kontrolleurin begleitete.