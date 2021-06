Sanierungsprofi Hoerz wird CFO bei Warsteiner

Vor allem muss er die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern, die Warsteiner wie viele andere Brauereien hart gebeutelt hat. Viele Bierproduzenten klagten gar über das härteste Jahr in der Geschichte. So waren einige Brauereien auf dem Höhepunkt der Lockdown-Zeit mangels Absatz sogar gezwungen, Teile ihrer Produktion zu vernichten.



Auch bei Warsteiner war der Bierabsatz im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Zwar veröffentlicht die Brauereigruppe keine genauen Zahlen, in einem Interview mit der „Welt“ im Januar hatte der bisherige Warsteiner-Chef Christian Gieselmann allerdings von einem Absatzrückgang 2020 von gut 16 Prozent gesprochen, für den neben der geschlossenen Gastronomie auch Exportrestriktionen gesorgt hatten.



Dies habe auch ein deutlich gestiegener Absatz über den Handel nicht kompensieren können. Um Kosten zu sparen hatte Warsteiner zeitweise rund 300 seiner insgesamt 1.100 Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt.