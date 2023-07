Ulrich Sprenzel wird CFO der Raisin Bank

Vor seiner Tätigkeit bei Debitos war er zwei Jahre lang Group Finance Director bei der 21 Sportsgroup in München und davor ein Jahr lang CFO des Payment-Providers Paymill. Ebenfalls von München aus war Sprenzel von 2012 bis 2015 als Director für Asset Management & Business Projects bei der FMS Wertmanagement Service tätig, wo er als verantwortlicher Manager für die Niederlassungen in London, Dublin und New York in Bezug auf den organisatorischen Aufbau, die Prozesse und die aufsichtsrechtlichen Fragen für die Bereiche Infrastructure Finance, Public Sector Finance und Structured Products fungierte. Davor führte ihn ein einjähriges Zwischenspiel zu PwC nach Frankfurt.