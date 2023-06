Resterampe: Die falsche Ehe der Uniper-CFO

Die falsche Ehe der Uniper-CFO

Wer ist mit wem liiert? In welchen Beziehungen kriselt es? Solche und ähnliche Themen covern wir bei FINANCE für gewöhnlich nicht. Bis jetzt. Denn die neue Uniper-Finanzchefin Jutta Dönges ist auf kuriose Weise in die Schlagzeilen geraten. Denn einige Menschen in den sozialen Netzen streuten das Gerücht, sie sei mit Patrick Graichen, bis vor kurzem Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne), verheiratet. Untermauert wurde diese Falschinformation mit gefälschten Screenshots. Passend ist zudem, dass beide angeben, vier Kinder zu haben.