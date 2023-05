Bankenbeben, Dax-Gehälter und Adlers Achterbahnfahrt

Credit Suisse, Silicon Valley Bank und Co. – die Krise verschiedener Banken hat vor wenigen Wochen zunächst die USA erschüttert und dann Europa erreicht. 15 Jahre nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers kam sie relativ unvermittelt und hat diejenigen geschockt, die das Finanzsystem in Sicherheit wogen. „Das Vertrauen in die Banken ist massiv erschüttert, das wird sich so schnell auch nicht ändern“, sagt Walter Sinn, Bankenspezialist und gleichzeitig Deutschlandchef von Bain & Company.

„Das Vertrauen in die Banken ist massiv erschüttert, das wird sich so schnell auch nicht ändern.“ Walter Sinn, Bain & Co.

Was könnte da angesichts einer scharfen Zinswende noch kommen? Wir haben in der neuen Titelgeschichte nachgezeichnet, wie sich das Bankenbeben entwickelt hat (von „Krise“ wollen viele Banker ja gar nicht sprechen) und wie CFOs und Treasurer darauf blicken. Neben persönlichen Gesprächen fügte es sich gut, dass wir just im April die Umfrage für unser kommendes Banken-Survey durchführten. So konnten wir Zwischenergebnisse dieser Befragung mit rund 170 Finanzentscheidern für die Titelgeschichte des neuen FINANCE-Magazins nutzen, das heute schon als E-Paper erscheint.

Die CFO-Gehälter der Dax-Adressen

Und noch ein kleiner Einblick ins Redaktionsleben: Die Druckdateien waren am vergangenen Montag bereits abgesegnet, als beinahe im selben Moment eine Top-Meldung hereinkam: Helene von Roeder wird CFO des Pharmariesen Merck! Diese News konnten wir zum Glück noch abdrucken. Aber auch an anderer Stelle war deren Inhalt für uns interessant, schließlich führt der amtierende Merck-CFO Marcus Kuhnert unser jährliches Gehaltsranking der Dax-CFOs an.

So viel sei verraten: Diesmal profitierten besonders langjährige CFOs von hohen Gehältern – und ein Newcomer im Dax konnte sich direkt unter den Top Drei positionieren. Traurigerweise schnitten Frauen im Gehaltsranking zum wiederholten Mal nicht besonders gut ab. Vielleicht ändert sich das ja, wenn von Roeder die Rolle von Marcus Kuhnert bei Merck übernimmt?

Die irre Achterbahnfahrt von Adler

Wir werfen auch einen Blick auf die irre Achterbahnfahrt von Adler, die uns an den Fall Wirecard erinnert. In den vergangenen anderthalb Jahren ist so viel passiert, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Deshalb haben wir die wichtigsten Stationen des Dramas zusammengestellt, von den Vorwürfen der Shortseller über die gescheiterte Anleiherestrukturierung bis hin zur langen Suche nach einem Wirtschaftsprüfer.

„Eine Katze hat neun Leben, Adler hat auf jeden Fall mehr als drei“, sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten bei der Vorstellung des ungeprüften Jahresabschlusses 2022. Demnach machte Adler rund 1,7 Milliarden Euro Verlust bei einem Umsatz von 734 Millionen Euro. Wir werden den Fall auf jeden Fall weiter beobachten.

Gute Tipps in der FINANCE-Beilage Transformation

Viele Unternehmen befinden sich derzeit in einer Transformation, wenn auch wenige so heftig wie Adler. Aus diesem Grund haben wir dieser Ausgabe eine Beilage zur Transformation beigelegt, in der Fälle wie Leoni oder Gerry Weber beleuchtet werden und in der Experten Tipps geben. Manchmal führt die Transformation auch zu einer harten Restrukturierung. Auch hierfür bieten wir praktische Einschätzungen in der Beilage.

Info Wie SGL Carbon seine Refinanzierung stemmte, was Chat GPT im Finanzbereich bewirken kann und wie Evonik-CFO Ute Wolf auf ihre Karriere blickt – all dies und mehr erwartet Sie im neuen FINANCE-Magazin, heute schon als E-Paper erhältlich.