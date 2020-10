Um diesen Punkt zu erreichen, haben wir seit dem Frühjahr – direkt, nachdem die akuten Coronakrisen-Weichen gestellt waren – auch unter der Motorhaube unseres Forecasting-Systems gearbeitet. Wir haben den Workflow der Unternehmensplanung noch stärker digitalisiert. So sind beispielsweise die Bottom-up-Arbeitsschritte für die diversen Teilplanungen nun vollständig Web-basiert. Die Ergebnisse werden sofort verarbeitet und in integrierten Planungsszenarien simuliert. Überflüssige Eingaben und Schleifen haben wir aus dem System herausgenommen.



Mit dem Status quo ante unseres aktuellen Forecastings war ich zwar auch schon zufrieden, aber gerade in einer Zeit wie jetzt halte ich es gerne mit Joseph Beuys: „Es ist perfekt. Lasst es uns besser machen.“



Alles in allem stimmt mich unsere verbesserte Aufstellung auch in der Finanzabteilung zuversichtlich, dass wir die Zeit gut überstehen werden, bis unsere Konsumenten ihren „Durst auf Leben“ endlich wieder umfassend stillen können – am besten natürlich mit Berentzen-Produkten.“



