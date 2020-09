CFO in Singapur: Stefan Pfaffenbach von Evonik

Auch Pfaffenbach hat Corona „herausfordernde Zeiten“ gebracht, wie der 38-Jährige im Gespräch mit FINANCE einräumt. Da wäre etwa die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen asiatischen Ländern und nicht zuletzt mit dem Headquarter in Essen, denn Dienstreisen sind kaum möglich: „Die Grenzen in Asien sind so gut wie geschlossen, derzeit führen wir alle Meetings virtuell durch.“ Im Austausch mit Essen war Pfaffenbach virtuelle Meetings gewohnt, zwischen den einzelnen Standorten seines Bereichs lief die Zusammenarbeit jedoch bislang anders. So berichtete er noch in einem Interview mit FINANCE im Sommer 2019, dass es zu seinem Arbeitsalltag gehörte, Zeit im Flugzeug zu verbringen. „Dieses Jahr hatte ich dagegen noch keinen einzigen Reisetag.“

Persönlichen Kontakt zum Headquarter in Deutschland kann Pfaffenbach derzeit nicht pflegen – ein Nachteil, da dies während einer Auslandsstation ein wichtiger Faktor ist, auch für die eigene Karriere. Ein Vorteil dagegen: „Da virtuelle Meetings jetzt auch in Deutschland zum Arbeitsalltag gehören, fühlt sich diese Kontaktform nun viel normaler an und ist einfacher geworden als noch vor einem Jahr.“