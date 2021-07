Zieschang studierte VWL und BWL in Darmstadt. Letzteres studierte er aus Pragmatismus nicht aus Begeisterung, „weil man mit VWL kein Geld verdienen kann“. Nach seiner Promotion begann er seine Karriere als Referent im Finanzbereich des Chemiekonzerns BASF. Zieschang würde Menschen am Anfang ihrer Karriere durchaus empfehlen, ebenfalls in ein solch großes, weitgehend perfektioniertes Unternehmen zu gehen und dieses als Sprungbrett zu nutzen. „Man kann von einem Dax- oder MDax-Unternehmen in den Mittelstand wechseln, aber nicht umgekehrt“, erklärt der Fraport-CFO im FINANCE-Podcast.