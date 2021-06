Weiterhin im Notfallmodus zu verharren und auf die schnelle Rückkehr des Büroalltags zu setzen, hat sich hingegen überlebt. Anders als zu Beginn der Pandemie gedacht, ist Remote Work keine kurzzeitige Notlösung – es wird bleiben. Umso wichtiger ist die Auseinandersetzung mit dieser neuen Form des Arbeitens: Remote-Work ist Wettbewerbsvorteil. „Viele Unternehmen denken gerade darüber nach, wie sie das System Homeoffice und Präsenzkulturen integrieren können“, erzählt Lindmayer. Längst nicht alle Angestellten wollen ohne weiteres in die „alte Welt“ der täglichen Büroarbeit zurückkehren.



Wer eine starke Präferenz für das Homeoffice entwickelt hat, dem geben Hain und Lindmayer einen Karrieretipp: Unternehmen geben vermehrt Jobanzeigen auf, in denen ein bestimmter Zeitanteil als Möglichkeit zur Remote-Work angegeben und auch versprochen wird. Das hilft ihnen bei der Differenzierung zum Wettbewerb. Solche Anzeigen können ein Hinweis darauf sein, dass bei diesen Unternehmen auch gute Remote-Karrierechancen bestehen.



Auch Führungskräfte können dies nutzen, um ihren Talent-Pool zu vergrößern: Der Suchradius für Stellenausschreibungen kann signifikant erweitert werden. Aber für beide Seiten hat das auch Grenzen: „Es ist illusorisch anzunehmen, als Arbeitnehmer ein Häuschen in Brandenburg zu wollen und nur einmal im Monat ins Büro nach Berlin zu fahren“, warnt Lindmayer. Zumindest Führungskarrieren ließen sich so heute noch nicht machen.



jan.schuermann[at]finance-magazin.de