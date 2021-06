Sind CFOs weniger charismatisch als CEOs?

Besonders interessant ist, dass unterschiedliche Arten von Firmen untersucht wurden: Venture-Capital-Konzerne, Unternehmen in der Hand von Private-Equity sowie börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen. Bei den Unternehmenstypen zeigten sich kaum Unterschiede in der Bezug auf die Charaktereigenschaften des Führungspersonals. Ebenso fanden die Ökonomen so gut wie keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen – abgesehen davon, dass sich zeigte, dass Frauen wesentlich seltener in den Vorstand kamen.

Eine gute Nachricht gibt es auch noch: Zumindest manche Persönlichkeitseigenschaften wie das Umsetzen von Projekten („execution skills“) lassen sich trainieren, indem man persistenter, effektiver und proaktiver handelt.

eva.brendel[at]finance-magazin.de