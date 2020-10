Wenn der Unternehmensverkauf zum Karrieresprungbrett wird

Im Sommer 2019 kam es dann doch anders, und der US-Mitbewerber Elanco Animal Health wurde als strategischer Käufer präsentiert. Dann ging es alles sehr schnell: Noch vor der offiziellen Ankündigung im August 2019 kam es bereits im Rahmen der Due Diligence im Juli zu ersten Expertenrunden. Dabei stellten die Amerikaner detaillierte Fragen zur Finanzsteuerung aber auch sehr konkrete Fragen zu einzelnen Finanzprozessen. Im Jahr 2018 machte die Bayer-Tiermedizinsparte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, während der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 312 Millionen Euro lag. Elanco konnte im gleichen Jahr bei einem Umsatz von knapp 3,1 Milliarden Dollar einen bereinigten Ebit von 549 Millionen Dollar erzielen. Bei Elanco, die einen starken Fokus im landwirtschaftlichen Bereich haben, sieht man die Bayer-Sparte mit ihrem starken Consumer-Geschäft als ideale Ergänzung.



Böhmer erhielt kurz vor Abschluss der Transaktion das Job-Angebot, welches erst an Tag 1 nach der Übernahme effektiv wurde. Der Grund, warum gerade ihm der CFO-Posten angeboten wurde, sieht Böhmer ganz nüchtern: „Ich habe von Anfang an eine sehr prominente Rolle in dem Integrationsteam gespielt, war bei allen Projektmeetings dabei, konnte die Zentrale in den USA besuchen und hatte so sehr früh die Möglichkeit, mich zu zeigen und mich bei Elanco vorzustellen.“



Wer zur Führungskraft beim neuen Eigentümer befördert werden soll, sollte sich als „pragmatische, umsetzungsstarke, fachlich versierte Führungskraft, die auch unpopuläre Entscheidung treffen kann, positionieren“, rät Hays-Personalexperte Erich Schwinghammer. Eine besondere Herausforderung liegt darin, dass man als CFO beim neuen Eigentümer womöglich auch mit einem neuen Team konfrontiert ist. „Finanzchefs in dieser Position sollten daher empathisch und sehr kommunikationsstark sein, damit diese auch die Mitarbeiter von sich überzeugen.“