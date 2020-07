Die noch größere Herausforderung liegt aber in den USA. Wir sind gerade dabei, dort unsere Gigafactory 2 samt Verwaltung, Service und Vertrieb aufzubauen. Damit befinden wir uns ebenfalls auf der Zielgeraden. Unser US-Werk entsteht in Hazel Park im Großraum Detroit. Es muss sogar schon Ende August die Produktion aufnehmen.



Bei diesem Projekt haben wir es mit zwei ungeplanten Herausforderungen zu tun: den anhaltend hohen Infektionsraten in den USA und den damit verbundenen Einreisebeschränkungen. Auch unsere Spezialisten, die ursprünglich den Produktionsstart begleiten und die US-Kollegen dabei unterstützen sollten, die Fertigungsanlagen aufzubauen, dürfen nicht einreisen.



Jetzt haben wir einen digitalen Weg eingeschlagen: Wir schulen die Kollegen vor Ort mit Hilfe einer so genannten „Augmented Reality“. Sie arbeiten mit 3D-Videobrillen direkt an den Produktionsmaschinen, und in Darmstadt sitzen Experten, die das Geschehen in Hazel Park live auf ihren Monitoren verfolgen und bei der Einweisung in die richtige Handhabe der Anlagen „digital“ mit anpacken. Das ist eine richtige Herausforderung, aber wir als Team werden sie gut meistern! Schließlich erfordern besondere Zeiten auch besondere Maßnahmen.



