Worauf CFOs bei neuen Bewerbern achten

Im Rahmen seines Studiums zum Diplom-Volkswirt arbeitet Rudolph im Bereich Rechnungswesen bei Boehringer Ingelheim und in verschiedenen Funktionen bei Playa Hoteles S.A. in Spanien und Frankreich (unter anderem als Assistent des CFO). Nach seinem Studium steigt Klaus J. Rudolph 1995 direkt bei Boehringer Ingelheim ein, wo er die nächsten 15 Jahre verschiedene nationale und internationale Positionen im Finanzbereich bekleidet.



Unter anderem ist er wesentlich an der Einführung des Wertmanagement auf Konzern- und Länderebene beteiligt und als Abteilungsleiter Planning and Control in Brasilien sowie als CFO in Portugal tätig. In beiden Funktionen trägt er wesentlich dazu bei, die Unternehmen erfolgreich durch herausfordernde Marktbedingungen zu führen. Ab 2008 geht er im Auftrag des Pharmakonzerns als CFO UK & Ireland, Member of the Board und Company Secretary nach London.



Anfang 2011 wechselt Rudolph die Branche und wird CFO bei Saint-Gobain Oberland AG, einem Hersteller von Verpackungsglas. 2012 übernimmt er als Vorsitzender der Geschäftsführung zusätzlich zu seiner CFO Aufgabe die Maschinenbausparte (GPS) der Gruppe und leitet dort wesentliche Veränderungen am Geschäftsmodell ein. Ab 2014 unterliegt auch das Energiemanagement seiner Verantwortung. Im Januar 2016 verlässt Rudolph Saint-Gobain Oberland.



Im Februar 2016 übernimmt Klaus Rudolph die Position als Finanzchef bei dem Caravanhersteller Erwin Hymer.



Im Januar 2019 tritt Klaus Rudolph die Stelle des Kaufmännischen Geschäftsführers (CFO) bei der Swoboda Gruppe an und verantwortet dort die Bereiche Finanzen, Controlling, Einkauf und Informatik.