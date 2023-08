Wird Deutschlands Autoindustrie disrupted?

Immer wieder stecken Branchen in der Krise, aktuell etwa die Immobilienbranche. Selten war aber eine Schlüsselbranche so im Kern bedroht wie die deutsche Autoindustrie. Durch die Transformation auf E-Mobilität droht die Disruption. Der US-Autobauer Tesla ist in puncto Börsenwert ohnehin schon lange enteilt. Doch nun drängen auch zahlreiche chinesische Hersteller auf den europäischen Markt. BYD ist inzwischen E-Auto-Champion.

In brutaler Weise wird die einstige Stärke der deutschen Hersteller zur Schwäche, besonders gut sichtbar in Wolfsburg. Unzählige Automarken, Bürokratie und Intrigen erschweren die Transformation von VW. Das kostete Herbert Diess vor einem Jahr das Amt. Während dieser sich just mit entspannten Erntehelferbildern meldet, muss sein Nachfolger Oliver Blume eine Herkulesaufgabe erledigen. Gleichzeitig werden dem Doppel-CEO von VW und Porsche Interessenskonflikte nachgesagt. Die Ausgangslage könnte nicht schwieriger sein.

Wie geht die Autoindustrie – auch in Stuttgart bei Mercedes-Benz und in München bei BMW – mit dem Wandel um? Dieser Frage sind wir in dem neuen FINANCE-Magazin nachgegangen, das heute schon als E-Paper erscheint.

ZF Friedrichshafen baut Portfolio um

Noch heftiger als für die Autobauer ist die Lage für viele Zulieferer, manche kämpfen ums schiere Überleben. Davon ist ZF Friedrichshafen zwar weit entfernt, doch der neue CFO Michael Frick kennt die Herausforderungen nur zu gut von seiner vormaligen Station, der kriselnden Mahle.

In seinem Antrittsinterview haben wir mit Michael Frick gesprochen, der zum Jahreswechsel die CFO-Rolle von Konstantin Sauer übernommen hat. Nun ordnet er mit dem ebenfalls noch neuen CEO Holger Klein das Produktportfolio der traditionsreichen „Zahnradfabrik Friedrichshafen“ neu. „Wir passen das Produktportfolio an die neuen Marktentwicklungen an und werden immer mehr zu einem Tech-Konzern“, sagt Frick.

„Die IT-Abteilung war unser Krisenzentrum“ Frank Lorenz-Dietz, CFO SAF Holland

Aus der Zuliefererbranche kommt auch SAF-Holland, allerdings mit Fokus auf Lkw und Busse. Die Unterfranken mussten zuletzt eine Cyber-Attacke verkraften. Aus erster Hand berichtet der neue CFO Frank Lorenz-Dietz, wie der Konzern damit umgegangenen ist. „Die IT-Abteilung war unser Krisenzentrum“, erzählt der CFO. Außerdem berichtet Lorenz-Dietz über den Kauf des schwedischen Unternehmens Haldex, den SAF vor kurzem abgeschlossen hat.

Eine lange Geschichte: Erstmals bot SAF-Holland bereits im Jahr 2016 für den Lkw-Zulieferer. Doch damals grätschte ausgerechnet ZF dazwischen. Später kam noch Knorr-Bremse dazu. Doch die Übernahmen scheiterte. Nun kann man bei SAF sagen: Ende gut, alles gut!

Die Modeindustrie muss restrukturieren

Nicht alles gut ist derzeit bei vielen Unternehmen aus der Modebranche. Besonders schwer haben die Auswirkungen von Coronakrise, Inflation und Ukraine-Krieg diesen Sektor erwischt. Viele Anbieter und Händler leiden unter den Rahmenbedingungen – aber auch unter Managementfehlern, wie ein zu später oder falscher Einstieg in den E-Commerce. Peek & Cloppenburg, die HR Group („Reno Schuhe“) und Gerry Weber mussten zuletzt Insolvenz anmelden, teilweise wie bei P&C unter seltsamen Umständen, die die Gläubiger viel Geld kosten. Auf die kommenden Monate blicken Experten kritisch: Die „Insolvenzwelle“ im Fashion-Bereich ist noch nicht zu Ende, glauben viele in unserem Schwerpunkt Restrukturierung.

Die Krise erfasst auch Private-Equity-Beteiligungen. Und dann kann es auch sein, dass sie den Schlüssel an die Gläubiger abgeben müssen. Zunehmend sind dies nicht nur Banken, sondern Debt-Fonds. Wie läuft die Übergabe? Welche Probleme stellen sich? Das zeigt unser Schwerpunkt.

Themenspezial zur Structured FINANCE

Wie man eine Schieflage verhindert und die Finanzierung richtig aufsetzt, diskutieren dieses Jahr zum 19. Mal rund 2.000 CFOs und Treasurer auf der Structured FINANCE. Der September-Ausgabe liegt schon eine umfangreiche Beilage bei, in der zahlreiche Fachthemen eruiert werden: Deals, Finanzierungen, Nachhaltigkeit, Working Capital und viele mehr.

