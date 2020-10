Beim Pokern nennt man es einen „Stare Down“, was sich die Führung von Traton und die Großaktionäre des US-LkW-Produzenten Navistar, der Hedgefonds MCH und die Investorenlegende Carl Icahn, Mitte Oktober geliefert haben: Beide Seiten zuckten im M&A-Poker mit keiner Wimper und „repräsentierten“ ein starkes Blatt. Und wie immer beim Pokern konnte am Ende nur einer gewinnen. In diesem Fall war es die VW-LkW-Tochter Traton, allen voran der CFO des Unternehmens, Christian Schulz.