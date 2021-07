Herr Frick, Mahle steckt in einer schwierigen Situation, im März verließ dann noch CEO Jörg Stratmann recht plötzlich das Unternehmen. Waren Sie auch überrascht?

Der Aufsichtsrat bat mich darum, zusätzlich zu meinen Aufgaben interimistisch auch den CEO-Posten zu übernehmen. Diesem Wunsch bin ich nachgekommen. Insofern waren die vergangenen Wochen wirklich sehr anspruchsvoll, denn mein Arbeitspensum hat sich deutlich erhöht.



Was waren dabei die besonderen Herausforderungen?

Natürlich habe ich als CFO immer eng mit dem CEO zusammengearbeitet, aber es gab doch zahlreiche Aufgaben, in die ich mich nun erst einmal neu eindenken musste. Derzeit fließt eher mehr Zeit in die CEO-Aufgaben. Durch die Unterstützung meiner Teams und die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung läuft das sehr gut.



Da bislang noch kein Nachfolger bekannt ist, werden wir Sie länger auf dem CEO-Posten sehen?

Ich werde diese Aufgabe zusätzlich so lange wie erforderlich erfüllen. Sobald wir Klarheit über die Zeitschiene zum Nachfolger haben, werden wir dazu kommunizieren. Aus meiner persönlichen Sicht habe ich schon die für mich schönste Aufgabe im Unternehmen – ich bin gerne CFO.