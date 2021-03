CFO vor der Wahl: René Kantehm, VMRay

Arbeit: 40 oder 80 Stunden?

Ich arbeite sehr gerne projekt- und ergebnisorientiert, daher gibt es Wochen mit 40 Stunden oder weniger und andere mit bis zu 80 Stunden. Die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit ist meines Erachtens auch eine persönliche Interpretation. Wenn ich in der Mittagspause eine Stunde durch den Wald spaziere, um über eine unternehmerische Entscheidung in Ruhe nachzudenken – ist das dann Arbeitszeit oder nicht? Meine Woche bereite ich so vor, dass ich die Ziele für die Woche priorisiere und entsprechend einplane. Aber auch meine Mittagspausen sowie Zeiten für meine Familie und für meine Hobbies plane ich und halte sie dann auch ein. So habe ich im Ende der Woche kein schlechtes Gewissen, dass irgendetwas zu kurz gekommen ist.