CFO vor der Wahl: Virpy Richter, Awin

Kopfrechnen oder Taschenrechner?

Überschlagsrechnung im Kopf, den Rest in Excel oder auf dem Smartphone … einen Taschenrechner habe ich nicht mehr.



Soziale Online-Netzwerke: nutzen oder lieber nicht?

Auf jeden Fall, sowohl im Business als auch privat. Aber es geht trotzdem nichts über das persönliche Treffen! In den aktuellen Pandemie-Zeiten hilft Social Media in jedem Fall, mit Freunden und Geschäftspartnern in Verbindung zu bleiben.



Das Ordnungssystem auf dem Schreibtisch: verstehen nur Sie oder verstehen auch andere?

Das ist sehr einfach, auch für andere – neben meinem Notizbuch gibt’s Rechner und Monitor. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Home Office, und spätestens dort wurde Papier abgeschafft.