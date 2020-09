CFOs gründen Nachhaltigkeits-Taskforce

Die Leitsätze orientieren sich dabei an vier Themenblöcken, bei denen die CFOs Verbesserungspotential ausgemacht haben: Wie werden Nachhaltigkeitsziele gemessen und welchen Einfluss haben sie? Sind die Strategien und Investitionen der Unternehmen an den SDGs ausgerichtet? Orientieren sich die Finanzierungen an den SDGs? Und: Wie kommunizieren und berichten die Unternehmen zu ihren nachhaltigen Entwicklungszielen?



Wie Unternehmen diese Fragestellungen konkret angehen sollen, um ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, hat die Taskforce in den „CFO Principles on Integrated SDG Investment and Finance“ festgehalten. Um diese Aspekte zu verbessern, sollen Unternehmen sowohl mit Investoren und Banken, aber auch mit anderen Marktteilnehmern wie zum Beispiel Ratingagenturen und Regierungen kooperieren können.