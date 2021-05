CFOs meinen: Top-Manager bremsen Transformation oft

Danach befragt, welchem Bereich sie bei Transformationsinitiativen welche Rolle zuschreiben, sehen die Finanzchefs sich selbst nicht unbedingt als diejenigen an, die vorweggehen. Am häufigsten definieren sie sich als Mitgestalter (31 Prozent). Als Visionär begreifen sich dagegen nur 11 Prozent, als Aufklärer und Wissensvermittler sogar nur 2 Prozent der Teilnehmer. Jeweils 19 Prozent der CFOs definieren ihre Rolle als Sponsor von Ideen und Projekten beziehungsweise als Treiber der Veränderung (Fehlende zu 100 Prozent = keine Angabe). Immerhin: Der These, dass der Finanzbereich keine aktive Rolle in der Transformation spielt, stimmen nur 3 Prozent zu.