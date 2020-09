Curevac-Finanzchef Pierre Kemula überholt Dax-CFOs

Seine Karriere startet Pierre Kemula im Jahr 2000 als Prüfer bei KPMG. Danach hat er einige Beratungsfunktionen bei Kea & Partners, Gemini Consulting sowie bei Roland Berger inne. Im Jahr 2008 wechselt Kemula auf die Unternehmensseite zu dem französischen Biopharmaunternehmen Ipsen. Dort ist er als Vice President Corporate Finance, Treasury and Financial Markets tätig.



Im Mai 2014 zieht es Kemula dann zu Pixium Vision, wo er seine erste CFO-Position antritt. Das französische Unternehmen entwickelt elektronische Netzhautimplantate. Als Finanzchef bringt Kemula das Technologieunternehmen nur wenige Monate nach seinem Einstieg an die Börse. Heute ist Pixium Vision an der Euronext gelistet. Im Oktober 2016 wechselt er als CFO zu dem Biotech-Unternehmen Curevac, welches er im August 2020 in den USA an die Börse bringt.