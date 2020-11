Daimlers Wandel, Corona-Sorgen und Restrukturierungen

Ortstermin in Sindelfingen. Als es die Pandemielage noch zuließ, trafen wir Daimler-CFO Harald Wilhelm im „Center of Excellence“ am Rande des riesigen Daimler-Werks im Schwäbischen. Näher am operativen Geschäft des Autobauers geht es kaum: Im Werk daneben werden die Autos produziert, im Kundenzentrum dann an Käufer aus aller Welt ausgeliefert.

Grund des Gesprächs war eine Pioniertat der Schwaben. Daimler hatte wenige Wochen zuvor erstmals einen Green Bond platziert, den ersten in der langen Geschichte des Autobauers. Die Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro steht aber für viel mehr, nämlich nichts weniger den Wandel hin zum umweltfreundlicheren Konzern. „Dies beinhaltet im Kern, dass die Neuwagenflotte von Mercedes-Benz Cars während der nächsten 20 Jahre CO2-neutral werden soll“, sagte uns Daimler-CFO Wilhelm im Interview. „Damit unterstützen wir die Pariser Klimaziele für 2040.“

