Der Angriff der Negativzinsen

Mario ist weg, Christine ist da, doch die (Negativ-)Zinspolitik bleibt. Spätestens seit Mitte September können Banken und Unternehmen nicht mehr die Augen vor der Tatsache verschließen, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben. „Im Großen und Ganzen haben wir japanische Verhältnisse“, konstatiert Carsten Brzeski, Chefökonom der ING in Deutschland. Daran ändere auch der personelle Wechsel an der EZB-Spitze „überhaupt nichts – das Zinsumfeld bleibt auf längere Frist niedrig“.



Die Unternehmensfinanzierung kommt dabei in bisher unbekannte Gewässer. In bisher nicht gekanntem Ausmaß werden Unternehmen in diesem Jahr Strafzinsen auf ihre Sichteinlagen zahlen müssen. Die Banken, insbesondere die Deutsche, haben angekündigt, dass sie diese nun auf breiter Front ausrollen müssen. In anderer Hinsicht werden die Geldhäuser den Unternehmen aber entgegenkommen müssen: Auch bei Finanzierungsinstrumenten wie syndizierten Krediten und Schuldscheinen fallen die Tabus, dort halten negative Zins-Floors Einzug. Wie genau, lesen Sie in der neuen FINANCE, die morgen erscheint und heute bereits als E-Paper erhältlich ist.