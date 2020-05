Der Corona-Schock: Eine Zwischenbilanz der Viruskrise

Noch heftiger ist die Lage, wenn mitten in der Krise ein Finanzkapitän von Bord geht. So geschehen bei der Lufthansa, wo CFO Ulrik Svensson krankheitsbedingt zurückgetreten ist. In einer Branchenübersicht werfen wir ein Schlaglicht auf die angeschlagene Luftfahrt- und Touristikindustrie. Hier kann nur noch der Staat stützen – in diesen Stunden ringt Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit verschiedenen Regierungen um eine Lösung. Zum Glück kann er sich auch ohne CFO auf ein sehr erfahrenes Finanzteam verlassen, das die Kranich-Airline schon seit Jahrzehnten kennt. Eine Analyse zu den Branchen vor dem Abgrund liefert die neue Ausgabe.