Die Hintergründe der Greensill-Insolvenz

Mit dem Debakel um die Greensill-Bank ist Anfang März ein neuer Finanzskandal hochgekocht – kurz nach dem spektakulären Niedergang von Wirecard und von Steinhoff. Wenige Tage, nachdem Gerüchte um eine Zahlungsunfähigkeit und massive Untersuchungen der BaFin bei der Greensill Bank bekannt wurden, musste das Institut Insolvenz anmelden. Im Feuer stehen seither Anlagegelder von Privatleuten und Kommunen. Letztere haben ein besonderes Problem, weil sie seit 2017 keiner Einlagensicherung mehr unterliegen, wie unsere Schwesterpublikation „Der Neue Kämmerer“ ausführlich beleuchtet hat.



Aber auch das neuartige Feld der Fintechs aus dem Bereich Supply Chain Finance ist betroffen. Greensill Capital, die britisch-australische Mutter der Greensill Bank, hat in großem Still Lieferantenfinanzierungen vorgenommen, zum Teil über Fondskonstruktionen mit der Credit Suisse.



Der Greensill-Skandal ist also umfassend und auch CFO-relevant. In der neuen Magazinausgabe haben wir uns deshalb auf Spurensuche begeben. Wie genau waren die Nutzer von Supply-Chain-Fintechs betroffen? Haben sich auch Finanzabteilungen bei der Greensill Bank verzockt? Und welche Rolle spielten die Wirtschaftsprüfer von Ebner Stolz bei der Greensill Bank? Haben sie Warnhinweise zu lange ignoriert? Die ganze Geschichte können Sie heute schon im E-Paper nachlesen.