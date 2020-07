Die Top-Banken, Wirecard und Corona-Folgen

Das einzige Thema, dem es in den vergangenen Wochen gelungen ist, Corona an den deutschen Finanzmärkten zu überschatten, ist Wirecard. Die Lage bei dem Zahlungsdienstleister aus dem Münchener Vorort Aschheim spitzte sich im Juni zu: Als 1,9 Milliarden Euro in der Kasse nicht auffindbar waren, war eine Insolvenz alternativlos. Geneigte FINANCE-Leser werden spätestens im vergangenen halben Jahr gemerkt haben, dass etwas faul ist im Staate Wirecard, denn Journalisten unseres Hauses sollen ausgespäht worden sein.



In unserer Story im neuen Magazin blicken wir nicht nur auf die Rolle der Aufsicht, sondern auch auf die der Deutschen Bank. Das Geldhaus war bei Wirecard stark involviert – als Kreditgeber, als Investmentbank und als Vermögensverwalter. Selbst auf der Kundenseite, im Finanzteam von Wirecard, waren ehemalige Deutsch-Banker aktiv. Wir wollen damit keine Verschwörungstheorie schüren, schlecht ist aber schon, dass die Bank mal wieder in einen Skandal verwickelt ist, auch wenn Christian Sewing das Engagement vor kurzem herunterspielte: Die Deutsche Bank habe eine „sehr begrenztes Net Exposure“ bei Wirecard – das klingt verdächtig nach Peanuts.