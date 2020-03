Dominik Asam: Im Epizentrum der Corona-Krise

Denn jetzt befindet er sich im Epizentrum einer gewaltigen Branchenkrise: Der weltweite Luftverkehr dürfte in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent einbrechen. Das ist ein nie da gewesenes Ausmaß. Selbst im Finanzkrisenjahr 2009 belief sich das Minus lediglich auf 4 Prozent.



Damit steht der Airbus-Kundschaft eine extreme Pleitewelle bevor. Der Airline-Verband IATA warnt, dass die Airlines weltweit frische Mittel in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar bräuchten, um zu überleben – sei es in Form von Staatshilfen, Steuererleichterungen oder Notkrediten. Fest steht: Viele Airlines werden die Corona-Krise nicht überstehen, und die, die es tun, werden danach finanziell ausgezehrt sein.



Airbus zwingt das gleich an mehreren Fronten in den Katastrophenmodus: Produktion, Lieferkette, Finanzierung, Liquidität. Und in Asams Finanzabteilung laufen die Fäden zusammen.