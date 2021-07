Das gesamte Magazin nebst Beilage haben wir übrigens einem „Rebrush“ unterzogen. In der Verlagssprache ist das – im Gegensatz zum vollumfänglichen Relaunch – eine gezielte Auffrischung an einzelnen Stellen. Am offensichtlichsten ist die neue Titelgestaltung. Aber auch das einzelne Bestandteile im Innenteil haben wir überarbeitet: Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlicher geworden, auf Anregungen in Leserumfragen und Blattkritiken hin haben wir zudem Zahlen, Daten und Fakten in unseren Artikeln stärker hervorgehoben. Diese finden sich nun in Tabellen und Charts wider, die sichtbarer sind als bisher.

Die unterschiedlichen Rubriken wie Kommentare, Kolumnen und Personalwechsel sind noch klarer von den übrigen Artikeln abgegrenzt. Wir hoffen, die neuen Akzente gefallen Ihnen und freuen uns über Anmerkungen und Feedback!



markus.dentz[at]finance-magazin.de