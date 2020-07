FINANCE startet Plattform für Restrukturierungsthemen

Welche Unternehmen arbeiten an der Neuaufstellung? Welche Besonderheiten gelten bei Distressed M&A-Deals? Und wie sehen die aktuellen Regelungen bei Insolvenzanträgen aus? Diese und ähnliche Fragen haben zuletzt durch die Coronavirus-Pandemie deutlich an Brisanz gewonnen. Zielgerichtete und verlässliche Informationen sind für Betroffene wichtiger denn je, um ihre Unternehmen bestmöglich durch diese herausfordernde Zeit zu steuern.



Mit der neuen Plattform „Transformation by FINANCE“ bieten wir unseren Lesern jetzt einen Themen-Hub, der die wichtigsten Inhalte und Entwicklungen aus diesem Bereich bündelt – für alle, die eine Restrukturierung erfolgreich meistern und unternehmerischen Wandel aktiv gestalten wollen.