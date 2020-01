Heideldruck muss restrukturieren

Kann Heideldruck den Masterworks-Deal wiederholen?

Desweiteren bringen die Rückzugsgefechte, die Heideldruck führt, neben Kosten auch gewisse Potentiale mit sich. Das größte bietet sich am Stammsitz in Wiesloch bei Heidelberg. Dort wird nach Unternehmensangaben ein Drittel der Fläche frei. Dabei handelt es sich um ein voll erschlossenes Gewerbegebiet, das Heideldruck gemeinsam mit der Stadt vermarkten könnte.



Auch die Altersstruktur der Belegschaft – in den nächsten Jahren gehen viele Fertigungsmitarbeiter in Rente – könnte dem Unternehmen zu Gute kommen. Anstatt üppig dotierte Abfindungsprogramme aufzulegen dürfte Heideldruck darauf hoffen, eher nach und nach den eigenen „Manufacturing-Footprint“ abzuschmelzen.



Darüber hinaus befindet sich der Konzern weiterhin auf Partnersuche. Vor knapp einem Jahr holte das Unternehmen bereits den chinesischen Maschinenbauer Masterworks an Bord. Dieser zeichnete eine Kapitalerhöhung über 8,5 Prozent zu einem Kurs von 2,68 Euro je Aktie, was einer Prämie von über 50 Prozent auf den damaligen Aktienkurs entsprach. Gelänge es dem Management ein zweites Mal, einen strategischen Investor von einer Finanzspritze über dem aktuellen Kursniveau zu überzeugen, ließe sich die Problematik, dass die Aktie haarscharf an ihrem Nennwert von 1 Euro notiert, zumindest für diese Transaktion umgehen. Genehmigtes Kapital in Höhe von 10 Prozent der bestehenden Aktien steht Wasserberg zur Verfügung.