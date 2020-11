So kommen die CFOs durch die Coronakrise

Die Coronavirus-Pandemie hat im Frühjahr die Perspektiven für fast alle Unternehmen komplett durcheinander gewirbelt, doch mit einigen Monaten Abstand haben die meisten CFOs inzwischen offenbar ein ganz gutes Gespür dafür, wie die Krise ihr Geschäft beeinflusst. Das erste Zwischenfazit macht Hoffnung: Ganz so schlimm, wie im Frühjahr zunächst befürchtet, waren die Folgen für die meisten Unternehmen offenbar bislang nicht.



Darauf deuten die Ergebnisse des aktuellen FINANCE CFO Panels hin, für das die Redaktion in Kooperation mit Horváth & Partners Finanzchefs in Deutschland anonym zu ihrer aktuellen Markteinschätzung befragt hat. Mehr als 100 Finanzverantwortliche beteiligten sich an der Befragung, die in der zweiten Septemberhälfte stattfand.