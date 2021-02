Fraport-CFO bis März 2020: Ein machbarer Job

In den ersten 13 Jahren seiner Amtszeit hatte Zieschang wenig Gelegenheiten herauszuragen. Für den Betreiber des Frankfurter Flughafens und von rund zwei Dutzend weiteren Airports im Ausland arbeitend, überwachte er eine regulierte Infrastruktur von nationaler Bedeutung. Die meisten Flughäfen im Fraport-Verbund, allen voran der Frankfurter, operierten unter Vollauslastung. Der Konzern erwirtschaftete Ebit-Margen von 25 Prozent, die Aktionäre – in der Mehrheit das Land Hessen und die Stadt Frankfurt am Main – kassierten wachsende Dividenden.



Das Finanzprofil war konservativ, genauso wie Zieschangs Finanzpolitik: hohe Kassenbestände auf der Aktiv-, besicherte Kredite und mittelgroße Schuldscheine auf der Passivseite. Solides CFO-Handwerk, nichts für Finanzvirtuosen.