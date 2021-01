Zombies, Insolvenzen und andere Schrecken

Es ist so ein Ding mit den Zombieunternehmen. Diese hochverschuldeten Firmen, deren Geschäftsmodell obsolet ist und die nur noch von den Kreditgebern am Leben erhalten werden, entstanden massenhaft im Japan der 90er Jahre. Auch in Deutschland war immer mal die Rede von ihnen – oft mehr als Schreckensbild denn als reales Phänomen. Die Konjunktur der vergangenen Jahre war einfach zu gut.

Mit Corona hat sich das schlagartig geändert: Über Nacht sind viele Unternehmen zu Zombies mutiert. Nun werden die Firmen ohne Geschäftsmodell von Kreditgebern und Staatsgeldern am Leben erhalten. Kann das gutgehen? Bei der Meinungsbildung muss man wohl unterscheiden zwischen denjenigen, die wie Tui, Lufthansa und diverse Airports nur temporäre Zombies sind. Deren Geschäfte dürften sich schnell wiederbeleben, sobald die Pandemie gebannt ist – wenngleich womöglich auf niedrigerem Niveau.

Auf der anderen Seite stehen Unternehmen, die nicht durch Impfstoff und Co. auf Reanimation hoffen dürfen. Besonders im Jahr der Bundestagswahl besteht die Gefahr, dass aus diesem Kreis einige künstlich am Leben gehalten werden, die eigentlich die Pforten schließen sollten. Dies hätte schwere Folgen für deren Wettbewerber, die solider gewirtschaftet haben. Manche Marktbeobachter glauben deshalb, dass gar nicht so viele Firmenpleiten kommen, wie einige Banker befürchten. Mehr Antworten auf diese drängenden Fragen finden Sie in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe von FINANCE, die sie heute bereits als E-Paper downloaden können.