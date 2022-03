Gesellschafterwechsel bei Food-Start-up Koro

Koro bekommt neue Investoren: Der Venture-Capital-Investor HV Capital (ehemals HV Holtzbrinck Ventures) sowie der Foodtech-Investor Five Seasons und die Pariser Gesellschaft Partech steigen bei dem Lebensmittelhersteller ein und investieren dabei einen zweistelligen Millionenbetrag. Der bisherige Gesellschafter Social Chain verkauft in diesem Zuge Anteile und bleibt künftig mit einer Minderheit an der Firma beteiligt. Zudem erhält Social Chain einen Sitz im Aufsichtsrat.

Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Dem Nachrichtenportal „Gründerszene“ zufolge beläuft sich das Investment auf 50 Millionen Euro. Laut dem Bericht soll Koro ursprünglich geplant haben, die restlichen Anteile an Social Chain zu verkaufen, um weitere finanzielle Mittel zu erhalten, doch die Bewertung soll den Gründern zu gering gewesen sein.

Koro stellt vegetarische und vegane haltbare, naturbelassene und verarbeitete Lebensmittel wie Trockenfrüchte oder Nussmus her und verkauft die Produkte über den eigenen Onlineshop sowie bei ausgewählten Einzelhandelsfirmen wie Dm oder Rewe. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma nach eigener Aussage einen Umsatz von 62 Millionen Euro, für dieses Jahr erwartet das Start-up einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Hinter Social Chain stehen unter anderem die aus der Fernseh-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannten Investoren Ralf Dümmel und Georg Kofler.