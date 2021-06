Unter Befesas Dach schlüpft ein Unternehmen, das umweltgefährdende Abfälle aus der Stahlindustrie verarbeitet. Laut Befesa-Angaben zählt AZR zu den größten Anbietern für das Recycling von Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen (EAFD) in den USA. Befesa zufolge wird mehr als 70 Prozent des gesamten Stahls in den USA mit dem EAFD-Verfahren hergestellt. Mit vier Recyclinganlagen kann AZR 620.000 Tonnen pro Jahr verarbeiten.

„Durch die Übernahme des Recyclinggeschäfts von AZR wird Befesa zu einem weltweiten Marktführer im EAFD-Recycling mit einer ausgewogenen geografischen Präsenz in Europa, Asien sowie den USA“, begründen die Luxemburger den Zukauf. Nach dem Closing würde Befesa weltweit zwölf Anlagen betreiben. Sie stehen in Deutschland, Frankreich, Spanien, der Türkei, in Südkorea sowie in den USA, mit einer Verarbeitungskapazität von etwa 1,7 Millionen Tonnen Stahlstaub pro Jahr. In China baut Befesa gerade zwei weitere Werke.

Durch die Integration von AZR, der Nummer 3 am Weltmarkt, wäre das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Befesa und dem Wettbewerber ZN um die Weltmarktführerschaft entschieden: Befesa läge dann nicht mehr gleich auf, sondern wäre fast 60 Prozent größer als das nächstgrößere Unternehmen – ein nahezu uneinholbarer Vorsprung.