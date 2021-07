Biontech übernimmt Zelltherapie-Spezialisten

Back to the roots: Der Impfstoffhersteller Biontech nutzt die kräftig sprudelnden Einnahmen aus der Produktion seines Corona-Impfstoffes und investiert einen Teil davon, um durch einen Zukauf die Arbeit am ursprünglichen Ziel des Unternehmens voran zu treiben: der Krebsforschung. Dafür kauft das Mainzer Unternehmen eine Entwicklungsplattform sowie eine Produktionsstätte im US-Bundesstaat Maryland von Kite Pharma, einer Tochter des amerikanischen Biotechkonzerns Gilead. Das gab Biontech am heutigen Montag in einer Mitteilung bekannt. Angaben zum Kaufpreis macht Biontech jedoch nicht.



Mit dem Zukauf der sogenannten TCR-Entwicklungsplattform und der Produktionsanlage an dem neuen Standort in Gaithersburg will Biontech bestehende Produktionskapazitäten auf dem Feld der Zelltherapie am deutschen Standort in Idar-Oberstein ausbauen und dadurch die Entwicklung von Arzneimitteln zur Krebstherapie beschleunigen. In der Entwicklung von individualisierten Krebstherapien hat Biontech zuletzt Fortschritte gemacht. So durchläuft das am weitesten entwickelte Krebsmedikament der Mainzer derzeit die zweite von drei Phasen in der klinischen Entwicklung.