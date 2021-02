Doch auch die Darmstädter litten im ersten Halbjahr schwer unter den Folgen der Corona-Pandemie. Brüchige Lieferketten und Produktionspausen bei den Kunden sorgten für einen scharfen Einbruch und hohe Mittelabflüsse im Working-Capital-Bereich. In einer mehrteiligen FINANCE Serie berichtete CFO Bovenschen, vor welchen Herausforderungen genau Akasol stand und wie das Management damit umging. Doch im Sommer sprang das Geschäft wieder an, so dass nach neun Monaten ein Umsatzplus von 30 Prozent auf gut 40 Millionen Euro zu Buche stand. Trotzdem stieg der operative Verlust (Ebitda) im Vorjahresvergleich von 1,7 auf 5,5 Millionen Euro, wenngleich im dritten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone gelang.

In Darmstadt eröffnete Akasol vor wenigen Monaten eine neue Unternehmenszentrale mit deutlich ausgebauten Produktionslinien. Auch in den USA ging kurz vor dem Jahreswechsel ein neues, kleineres Werk in Produktion. Die Hessen verfügen einen Auftragsbestand in Höhe von fast 2 Milliarden Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten kamen allerdings nur noch kleinere Aufträge hinzu.

Der neue Eigentümer BorgWarner ist ein großer Player in der internationalen Zulieferbranche. Er ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Antriebstechnik für Verbrennungsmotoren, in zunehmendem Maße aber auch für alternative Antriebe wie Elektromotoren. Der US-Konzern zählte zuletzt 48.000 Mitarbeiter und kommt auf einen Umsatz von 14,5 Milliarden US-Dollar.

