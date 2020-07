Corona: Das sind die neuen Strategien der Aktivisten

Der Fall Cerberus/Commerzbank deutet zudem auf eine neuere Entwicklung bei aktivistischen Kampagnen hin: „Aktivistische Investoren adressieren wieder häufiger Management- und Strategiethemen“. Das seien Motive, die insbesondere in Krisenzeiten wie jetzt mit Corona an Bedeutung gewinnen und nicht aufgeschoben werden könnten, so Thomas. „Aktivistische Angriffe auf Unternehmensführungen machten in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 mehr als zwei Drittel der gesamten Attacken aus.“



Damit hat sich der Fokus der Kampagnen in den vergangenen Monaten deutlich verschoben: Noch vor rund einem Jahr waren mehr als die Hälfte der aktivistischen Kampagnen M&A-getrieben. Aktuell sind es nur noch gut ein Drittel. Der Grund für diesen Shift: „Aktivisten, die etwa nach Konzernabspaltungen oder höheren Renditen aufbegehren, haben es in der aktuellen Lage schwer, mit diesen Themen Mitaktionäre auf ihre Seite zu ziehen“, so Thomas. Zudem liegt der M&A-Markt seit der Coronakrise generell am Boden.