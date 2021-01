Corona schickte Multiples in den Keller

Die Coronavirus-Pandemie sorgte 2020 nicht nur für Einbrüche in der Wirtschaft, sondern auch bei den Unternehmensbewertungen. Vergleicht man die FINANCE-Multiples zu Jahresbeginn 2020 und im Sommer – also dem Zeitraum, bevor und direkt nachdem Corona erstmals in Deutschland Einzug hielt – fielen diese über alle Branchen und Größenklassen hinweg um durchschnittlich 0,4 Punkte von 8,6x auf 8,2x Ebit. Bis zum Jahresende erholten sich die Multiples allerdings wieder auf durchschnittlich 8,4x Ebit, rangieren damit aber immer noch unter dem Vorjahresniveau von 8,6x Ebit.