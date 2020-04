Corona: So sollen Staatsbeteiligungen jetzt Unternehmen retten

Wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Krise hat der Staat einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt, um in Not geratene Unternehmen finanziell zu stützen. Neben vom Staat bereitgestellten Garantien und Rekapitalisierungsmaßnahmen wie Mezzanine-Finanzierungen sieht ein Teil des Pakets aber auch staatliche Beteiligungen an Unternehmen vor. Für diese Hilfsmaßnahme nimmt die Regierung stolze 100 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen in die Hand. Wie viel Geld der Staat in ein einzelnes Unternehmen investieren darf, ist dabei nicht limitiert.

Doch wie sieht diese Staatsbeteiligung in der Praxis aus? Konkret kann die direkte Beteiligung zwei verschiedene Formen haben, weiß CMS-Rechtsanwalt Richard Mitterhuber: „Erstens gibt es eine sogenannte ‚stille Beteiligung‘ mit in der Regel eingeschränkten Mitspracherechten des Gesellschafters – so wie etwa sie die Commerzbank in der Finanzkrise anfangs eingegangen ist. Zweitens kann der Staat wie ein gewöhnlicher Gesellschafter stimmberechtige Anteile erwerben."

Die Höhe der Beteiligung, ebenso wie die Ein- und Ausstiegsbedingungen, werden dabei individuell vertraglich festgelegt. „Ob ein Minderheits- oder Mehrheitsanteil sinnvoller ist, muss je nach Einzelfall entschieden werden. Wahrscheinlich werden wir aber eher Minderheitsbeteiligungen sehen“, erwartet Mitterhuber.