Anders als die beiden Anwälte verortet Kasper die ESG Due Diligence näher an der Commercial Due Diligence als an der Legal Due Diligence. Ebenfalls Teil einer ESG Due Diligence könnte ihr zufolge die Prüfung der ESG-Berichterstattung des Unternehmens sein, also wie transparent das Unternehmen in der nichtfinanziellen Berichterstattung darlegt, wie es mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufgestellt ist.



„Dabei lässt sich derzeit leider beobachten, dass die ESG-Berichterstattung der Unternehmen noch markante Schwächen aufweisen: Sie sind teils unkonkret oder diffus, und auch ‚Green Washing‘ ist noch ein Thema“, kritisiert Kasper. Insbesondere bei den quantitativen Angaben bestünden noch große Defizite – und das auch bei Dax- und MDax-Unternehmen. „Hier schließt sich der Kreis zu den aktuell noch fehlenden gesetzlichen Definitionen und Vorgaben“, glaubt die Beraterin.



Diese unterschiedlichen Perspektiven auf die ESG Due Diligence zeigen: Es ist noch viel im Fluss. Eine einheitliche Bestimmung, was zwingend in eine ESG Due Diligence hinein muss, wird es aber auch in Zukunft nicht geben, erwartet M&A-Anwalt Becker: „Ein regulatorischer Rahmen wird nicht sämtliche Themen abbilden können. Ich denke eher, dass Berater alsbald einen möglichst einheitlichen Prüfungskanon entwickeln und diesen stetig verbessern sowie an die jeweilige Situation anpassen werden.“



olivia.harder[at]finance-magazin.de