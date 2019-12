Das sind die Multiples-Trends des Jahres 2019

Eines der großen übergeordneten Themen des Jahres war der Klimaschutz. Umso spannender, dass ausgerechnet in der Branche Umwelttechnologie und Erneuerbare Energien die FINANCE-Multiples leicht rückläufig sind, vor allem bei Großunternehmen: Sowohl bei Mid- als auch bei Large-Caps sind die Ebit-Multiples-Spannen um 0,2 gesunken, auf Werte zwischen 7,5 und 10,1.



Welch heterogene Entwicklungen dahinter stehen, zeigt ein Blick in den Windenergiebereich, wo der Markt in Deutschland fast komplett eingebrochen ist und auch in vielen weiteren Ländern Umwälzungen stattfinden. Während die Bewertungen großer Windturbinenhersteller an der Börse stark schwanken, aber unterm Strich nicht voran kommen, haben die Betreiber von Wind- und Solarparks im Jahresverlauf stark an Wert gewonnen. Die Verknappung des Angebots scheint die bestehenden Portfolios wertvoller zu machen.



