Das waren die spannendsten M&A-Deals 2020

Zank gab es in diesem Jahr auch bei der Rhön-Übernahme durch Asklepios. Geplant war, dass der Krankenhausbetreiber Asklepios zunächst ein Joint-Venture mit dem Gründer des Rhön-Klinikums Eugen Münch eingeht. In das Gemeinschaftsunternehmen wollte Asklepios die Anteile, die der Krankenhausbetreiber bereits an Rhön hält, einbringen – knapp 29 Prozent. Rund 20 Prozent der Anteile wollte Münch beisteuern. Den restlichen Rhön-Aktionären wollte Asklepios dann ein Übernahmeangebot unterbreiten.



Doch dieser Plan stieß nicht überall auf Zustimmung. Der Medizintechniker B. Braun Melsungen, der mit über 25 Prozent am Rhön-Klinikum beteiligt war, stellte sich quer – mit hohen Anforderungen an den Deal, inklusive einer höheren Offerte und einer Sperrminorität bei Hauptversammlungen. Asklepios wehrte sich dagegen und prangerte bitter das Verhalten der B. Braun-Vertreter im Aufsichtsrat an. Letztlich ging es für Asklepios gut aus: Die Mitaktionäre stellten sich hinter die Hamburger, wenige Wochen später gab sich B. Braun geschlagen und veräußerte seinen Anteil. Die Übernahme wurde im Juli abgeschlossen.