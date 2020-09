Delivery Hero setzt Shoppingtour fort

Delivery Hero kann mit dem Deal seine Präsenz in Lateinamerika deutlich ausbauen. Während der Bestelldienst in Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik seine bereits bestehenden Geschäfte mit der Übernahme des Konkurrenten verstärkt, erschließt er nun auch neue Standorte. Neu sind die Berliner jetzt in Ecuador, Peru, Costa Rica, Honduras und Guatemala vertreten. Glovo werde das Geschäft in diesen fünf Ländern bis März 2021 weiterführen, heißt es.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sieht in Lateinamerika „eine Region mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial für Online-Lieferungen“. Analyst Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies lobte die Übernahme. Das Unternehmen treibe die Konsolidierung des Marktes in der Region voran, schrieb er am Mittwochabend. Auch die Aktionäre nahmen die Transaktion positiv auf, der Kurs legte nach Bekanntgabe leicht zu.