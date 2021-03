Die Kommunikation des Deals nach innen wie nach außen ist spielentscheidend. Das sollten CFOs und M&A-Chefs bei der Deal-Kommunikation beachten.

Das gelingt, indem zum Beispiel sogenannte „Clean Teams“ aus Unternehmensvertretern, M&A-Anwälten und M&A-Beratern die Informationen einsehen und die Informationen nur abstrahiert oder zusammengefasst an den Käufer weitergeben werden, so dass dieser etwa keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Unternehmen ziehen kann. „Das ist auch aus DSGVO-Gründen notwendig“, meint Grau. Festgehalten wird dies in der Vertraulichkeitsvereinbarung, die beide Unternehmen meist zu Beginn eines M&A-Prozesses unterzeichnen.