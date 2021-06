Die Übernahmepläne sind noch nicht einmal einen Monat alt, da interveniert der aktivistische Investor Elliott bereits in den Milliardendeal zwischen Vonovia und der Deutschen Wohnen: Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hat sich der Hedgefonds mit über 3 Prozent an der Deutschen Wohnen beteiligt.



Der Hedgefonds, hinter dem der prominente Investor Paul Singer steht, ist bekannt für seine M&A-Arbitrage: Oft hat er gelistete Übernahmeziele im Visier, beteiligt sich an ihnen und fordert dann vom Käufer einen höheren Preis. Auch in Deutschland war er schon oft aktiv – manchmal mit Erfolg wie bei Scout24, mal mit weniger Erfolg wie bei SLM Solutions.