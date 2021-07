Youfoodz ist ein im Jahr 2012 gegründetes Unternehmen, das sogenannte „ready-to-eat“-Mahlzeiten anbietet. Anders als bei Hellofresh können die Kunden diese Gerichte direkt erhitzen, während Hellofresh lediglich Zutaten zum Selbstkochen liefert.



Doch während Hellofresh geschäftlich die Markterwartungen seit Jahren übertrifft, massiv wächst und der Aktienkurs nahe Allzeithoch notiert, ist Youfoodz keine uneingeschränkte Erfolgsstory: Im vergangenen Geschäftsjahr sank der Umsatz von 155 auf 127 Millionen Australische Dollar (AUD). Der Vorsteuerverlust lag bei 6,5 Millionen Dollar nach 33,3 Millionen im Jahr davor. Für das laufende Jahr musste Yourfoodz im April die Umsatzerwartungen leicht von 150 auf 146 bis 148 Millionen AUD senken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwar positiv ausfallen, dürfte mit 1 bis 2 Millionen AUD aber nur halb so groß werden wie ursprünglich erhofft. Die Aktien, erst im Dezember an die Börse gekommen, hatte sich schnell halbiert und notierte zuletzt bei 0,50 AUD.



Nun bietet Hellofresh allerdings 0,93 Dollar pro Aktie und damit eine Prämie von über 80 Prozent. Dies entspricht einem Kaufpreis von 125 Millionen Dollar (79 Millionen Euro), aber nur etwa zwei Drittel des IPO-Preises. Die Youfoodz-Führung unterstützt das Gebot. Sofern kein höheres Angebot mehr eingeht, rechnet Hellofresh mit einem Abschluss des Deals im Oktober.



Wie eine Unternehmenssprecherin sagte, sieht Hellofresh hohes Potential im Markt für Fertiggerichte, auch in Down Under. Dort ist Hellofresh schon mit anderen Marken präsent, was Synergien in Marketing, Produktion und Logistik erwarten lässt.



Die Finanzierung stellt kein Problem dar: Per Ende März verfügte Hellofresh über einen Cash-Bestand von 876 Millionen Euro, und 2020 erwirtschafteten die Berliner einen freien Cashflow vor M&A von über 500 Millionen Euro.